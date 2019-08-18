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Очередная неудача Челси с Лэмпардом во главе в видеообзоре матча против Лестера – 1:1

21:29 52 Читати українською
Очередная неудача Челси с Лэмпардом во главе в видеообзоре матча против Лестера – 1:1
Челси – Лестер / официальный сайт АПЛ

Лондонский Челси не смог на своем поле переиграть Лестер (1:1). Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

7’ Мейсон Маунт
 
Оньинье Ндиди 66’
7’ Мейсон Маунт
66’ Оньинье Ндиди

Хозяева живее начали матч и закрыли "лис" у их ворот в дебютные минуты. В конце концов, давление соперника Лестер не выдержал и пропустил на 7-й минуте. Это Мейсон Маунт ограбил Оньинье Ндиди у полукруга штрафной и спокойно пробил мимо Шмейхеля в угол.

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Развить свой успех Челси не смог, а второй тайм вышел полной противоположность первого – с большим количеством моментов для команды Брендана Роджерса. На 67-й минуте за свою ошибку сполна реабилитировался Ндиди: Мэддисон классно навесил от углового флажка, а нигериец головой вколотил мяч в ворота Кепы.

Челси и Лестер разошлись миром – первое очко Лэмпарда в чемпионате, команда поднялась из зоны вылета

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