Очередная неудача Челси с Лэмпардом во главе в видеообзоре матча против Лестера – 1:1

Лондонский Челси не смог на своем поле переиграть Лестер (1:1). Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Хозяева живее начали матч и закрыли "лис" у их ворот в дебютные минуты. В конце концов, давление соперника Лестер не выдержал и пропустил на 7-й минуте. Это Мейсон Маунт ограбил Оньинье Ндиди у полукруга штрафной и спокойно пробил мимо Шмейхеля в угол.

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Развить свой успех Челси не смог, а второй тайм вышел полной противоположность первого – с большим количеством моментов для команды Брендана Роджерса. На 67-й минуте за свою ошибку сполна реабилитировался Ндиди: Мэддисон классно навесил от углового флажка, а нигериец головой вколотил мяч в ворота Кепы.

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