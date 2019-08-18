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Лемпард знайшов винних у втраті очок у матчі з Лестером

22:19 373 Читать на русском
Лемпард знайшов винних у втраті очок у матчі з Лестером
Френк Лемпард / офіційний сайт АПЛ

Керманич лондонського Челсі Френк Лемпард поспілкувався із журналістами після поєдинку 2-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Лестера (1:1).

7’ Мейсон Маунт
 
Оніньє Ндіді 66’
7’ Мейсон Маунт
66’ Оніньє Ндіді

"Це був дійсно хороший старт, фантастичний, і ми могли мати перевагу в 2-3 м'ячі. Ми були швидкими, яскравими, енергійними, але потім дозволили Лестеру повернутися до гри. Мені не дуже сподобалося, що в другому таймі ми дали їм створити забагато шансів у контратаках.

Чергова невдача Челсі з Лемпардом на чолі у відеоогляді матчу проти Лестера – 1:1

Можемо винити лише себе. У кожному з наших матчів я був у захваті від великих відрізків, коли ми мали м'яч, але не вистачило флангової гри або варіантів із рухом м'яча вперед. Нам потрібно більше індивідуальності, ми бачили це посеред тижня (у матчі за Суперкубок УЄФА – Футбол 24), та сьогодні цього не було", – заявив Лемпард в ефірі Sky Sports.

Нагадаємо, що поєдинок із Лестером завершився внічию 1:1. На гол хавбека Челсі Мейсона Маунта забитим м'ячем відповів півзахисник "лисиць" Оніньє Ндіді.

Челсі та Лестер розійшлися миром – перше очко Лемпарда в чемпіонаті, команда піднялася із зони вильоту

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Челсі Челсі Англія Френк Лемпард Френк Лемпард Челсі - Лестер Сіті
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