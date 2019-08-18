Шеффилд Юнайтед минимально победил Кристал Пэлас: 2-й тур АПЛ, матчи воскресенья

2-й тур Премьер-лиги продолжился в воскресенье. Шеффилд Юнайтед одержал первую победу в чемпионате, одолев Кристал Пэлас.

АПЛ, 2 тур

Шеффилд Юнайтед – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Ландстрем, 48

Челси – Лестер (начало о 18:30)

Воскресную программу второго тура АПЛ открывали Шеффилд Юнайтед и Кристал Пэлас. Хозяева, которые вернулись в элитный английский дивизион после 12-летнего отсутствия, в стартовом туре разошлись миром с Борнмутом. Одно очко после первого тура было и у Пэлас – лондонцы расписали ничью с Эвертоном. Интересно, что обе комады встретились в матче Премьер-лиги впервые с сезона 1992/93.

Шеффилд в первом тайме действовал активнее и имел определенное преимущество, но многочисленные удары по воротам Гуайты были неточными. На 29-й минуте "клинки" понесли потерю – травмированный Джон Флек вынужден был покинуть поле, вместо него вышел Люк Фримен. К слову, наставник хозяев Крис Вайлдер второй матч подряд выставил в стартовом составе исключительно британцев – намек на быстрый Brexit?

Первая половина игры запомнилась интенсивной игрой, а вот с моментами было туго – на 42-й минуте хозяева упустили хороший шанс, но голкипер спас Кристал Пэлас после удара Макголдрика фактически вплотную! В итоге команды ушли на перерыв без голов.

Уже в дебюте второго тайма команды наконец-то сподобились на гол – постарался Шеффилд Юнайтед. Джон Ландстрем был первым на добивании и ударом под перекладину открыл счет.

Кристал Пэлас пошел в атаку, но тщетно. Команда Роя Ходжсона так и не создала хороших возможностей для взятия ворот. 1:0 – дебютная победа Шеффилд Юнайтед в чемпионате и первая после возвращения в Премьер-лигу. "Клинки" поднялись на 7 место, тогда как Кристал Пэлас – 14-й.

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