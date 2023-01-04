"Причиной поражения стали индивидуальные ошибки и коллективные проблемы с защитой. Мы все разочарованы, мы хотим побеждать.

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Когда мы пропустили три гола за шесть минут, игра завершилась. Первый тайм был достаточно ровным. Мы допустили ошибку, из-за которой соперник забил гол. Это заставило нас нервничать. Нам не хватало точности и скорости при игре с мячом. Когда Брайтон забил три гола, это убило игру. Последние полчаса были трудными для всех, в том числе и для фанатов. Потому что игра уже была окончена.

Я не буду прибегать к подробностям того, что было сказано в раздевалке после матча. Нам следует сделать выводы. Теперь впереди у нас игра против Манчестер Юнайтед в Кубке Англии через несколько дней. Конечно, мы должны бороться за стабильность", – цитирует Лэмпарда ВВС.

Напомним, после 19-ти туров Эвертон находится в турнирной таблице АПЛ на 16-й строчке, набрав 15 очков.

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