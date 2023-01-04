"Причиною поразки стали індивідуальні помилки та колективні проблеми із захистом. Ми всі розчаровані, ми хочемо перемагати.

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Коли ми пропустили три голи за шість хвилин, гра завершилась. Перший тайм був достатньо рівним. Ми припустилися помилки, через яку суперник забив гол. Це змусило нас нервувати. Нам не вистачало точності та швидкості при грі з м'ячем. Коли Брайтон забив три голи, це вбило гру. Останні півгодини були важкими для всіх, зокрема і для фанатів. Бо гра вже була закінчена.

Я не вдаватимуся до подробиць того, що було сказано у роздягальні після матчу. Нам варто зробити висновки. Тепер попереду у нас гра проти Манчестер Юнайтед у Кубку Англії за кілька днів. Звісно, ми маємо боротися за стабільність", – цитує Лемпарда ВВС.

Нагадаємо, після 19-ти турів Евертон перебує у турнірній таблиці АПЛ на 16-й сходинці, набравши 15 очок.

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