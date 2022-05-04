Рулевой Эвертона Фрэнк Лэмпард может получить наказание за чрезмерные эмоции после поражения в дерби.

Футбольная Ассоциация вызвала 43-летнего специалиста на "воспитательную" беседу, сообщает Sky Sports.

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Лэмпард пожаловался на предвзятое судейство в матче 34 тура АПЛ против Ливерпуля (0:2). Мол, Эвертон не получил чистый пенальти, который для команды Клоппа точно бы назначили. FA очень не любит публичные нападки на своих судей, поэтому тренеру Виталию Миколенко следует готовиться к непростому разговору с чиновниками.

Напомним, сейчас у Лэмпарда и без того хватает головной боли, ведь Эвертон находится в зоне вылета.

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