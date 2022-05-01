Віталій Миколенко вшосте поспіль вийшов у стартовому складі. Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Челсі на "Футбол 24", стартував о 16:00. Стрімкий старт. Уже на 1 хвилині Гордон заробив гострий штрафний, підловивши Лофтус-Чіка на дитячій помилці. Сам постраждали і пробив, не дуже прицільно. Маунт відповів своїм ударом над воротами з-за меж штрафного. Після невдалого штрафного у виконанні Джеймса Пікфорд руками вибив ледь не в центр поля на Миколенка. Віталій знайшов шпарину між захисниками суперника і вивів Грея на ударну позицію. Перший постріл з меж штрафного у матчі трапився на 16 хвилині.

Евертон – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Якщо нині не перемагати, "іриски" відставатимуть від Лідса та Бернлі уже на 4-5 очок, і тут гра в запасі нічого не вирішувала б. Не дивно, що Евертон вийшов, наче на останній бій. Команда Лемпарда нав'язує саме битву, а не гру. І Челсі не дуже дає собі раду з цим агресивним підходом господарів. Зірковий Ріс Джеймс пару разів обходив Миколенка, однак підстраховка працює бездоганно. Перед гравцями Челсі постійно нізвідки виростають нові солдати, і цей рух опору не дає спокійно жити. Гордон заводить Евертон. Проходить 21-річний вихованець "ірисок" трьох опонентів і небезпечно стріляє здалеку. Все ближче і ближче.

Миколенко подавав стандарт з центра поля і ледь не заробив пенальті. Рюдігер якось незграбно викинув руку, судді проігнорували влучання в неї м'яча. Уся атака Челсі в статиці. Жорсткий пресинг Евертона не дає дихати. Миколенко оригінально нейтралізував Хаверца у відборі на межі фолу, трохи допомагаючи собі руками. Німець подумав, що арбітр свисне і схопив снаряд руками. Вийшов фол в атаці. Коли вдається підловити Евертон на помилці в атаці, проходять атаки на просторі. Однак завершення дуже шкутильгає. Вернер втікає до штрафного, а потім його удар спокійно блокують.

Миколенко задоволено посміхається, виграючи черговий етап боротьби, цього разу в Джеймса. На двох команди не створили і половини очікуваного гола. При цьому Евертон у своїх атаках удвічі гостріший. Цю різницю зробив пас Миколенка на Грея, найкращий момент бідного на видовище першого тайму. Евертон успішно впорався із завданням не дати Челсі грати у футбол. При цьому якийсь шалений дальній удар завжди може залетіти, команда на куражі, трибуни додають сил, суддя суперечливі епізоди боротьби трактує на користь господарів.

На старті другого тайму капітан Челсі привіз гол. Аспілікуета завозився, Грей обікрав і віддав. Рішарлісон прошив Менді. Епізод - символ матчу. Надто повільні вальяжні лондонці, яким уже нічого особливо не потрібно. Надто заряджені ліверпульці, яким нікуди відступати. Як тут не згадати, що останні 3 домашні матчі проти Челсі Евертона виграв, а за 4 попередні виїзди на Гудісоні "пенсіонери" забили лише 1 гол. Просто розрив пішов. Комбінація віялом справа наліво, від оборони гостей не залишилося ні клаптика, але Миколенко дуже засмучує Лемпарда промахом з вбивчої позиції. Добряче вилаявся містер Френкі після такого.

Серія божевільних моментів Челсі. Алонсо подав, Хаверц скинув, Маун одним ударом обстукав обидві стійки. Аспілікуета добиває, Пікфорд дивом встигає забігти з одного кута в інший і парирує на самій лінії. Після подачі кутового Миколенко випустив Рюдігера. Страшної сили удар німецького захисника прямо в обличчя все того ж голкіпера Евертона. Миколенко у цій боротьбі отримав пошкодження і змушений був залишити поле.

Трибуни готові розірвати суддю, який не бачить сигналів українця про готовність повернутися до гри. А Евертон тільки завівся від такого і видав блискучу атаку саме цим лівим флангом. Рішарлісона ледь зупинили хвалені захисники Челсі. Облога воріт Пікофорда триває, але кіпер збірної Англії бездоганно відводить всі загрози. Комбінація у дотик від Евертона. Грей завершував, був би дуже ефектний гол. Аж 7 хвилин компенсував суддя.

Евертон тримає оборону, але починає тріщати. Челсюки провели філігранну комбінацію у чужому штрафному. Алонсо на Ковачіча, той пробиває з кількох метрів. І знову Пікфорд витягує удар впритул. Евертон набирає 32 очки і з врахуванням гри в запасі цілком реалістично мріє про те, що вдасться вибратися із зони вильоту. У Челсі залишається 66 балів, є певний ризик навіть вилетіти з зони Ліги чемпіонів, хоча перевага у 5 очок за 4 тури до кінця – це доволі солідно.