Виталий Миколенко должен благодарить судьбу, что его неудача не стоила Эвертону потери очков.

На 49-й минуте украинец должен был удваивать преимущество Эвертона в матче с Челси.

Невероятный промах Миколенко и суперсейвы Пикфорда в видеообзоре матча Эвертон – Челси – 1:0

Дукуре вывел Миколенко на удобную ударную позицию, но правый защитник "ирисок" пробил мимо ворот. Лэмпард скривился, резко всплеснул в руки и отвернулся от поля. За губами наставника можно было прочесть несколько слов, и не слишком литературных.

К счастью, у Эвертона уже был гол Ришарлисона, которого вместе с отчаянными действиями в защите хватило для победы.

Эвертон – Челси: Миколенко заставил Лэмпарда выругаться и чуть не превратился из титана в антигероя матча жизни в АПЛ