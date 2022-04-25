"Во втором тайме был пенальти в нашу пользу. Не думаю, что вы можете заработать его здесь на Энфилде. Будь это Салах – он получил бы пенальти. Я не пытаюсь создать здесь конфликт, просто иногда это реальность футбола.

Ливерпуль – Эвертон – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мне кажется, был пенальти на Энтони Гордоне. Это фол, но вы пенальти здесь не заработаете. Это разочарование, я убежден, что это пенальти", – отметил Лэмпард на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Ливерпуль одержал победу над Эвертоном (2:0), а "ириски" могли претендовать на два пенальти в ворота "красных". В обоих случаях на газоне оказывался Энтони Гордон, одно из падений было вознаграждено желтой карточкой.

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