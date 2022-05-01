Виталий Миколенко в шестой раз вышел в стартовом составе. Матч, как и онлайн-трансляция Эвертон – Челси на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Стремительный старт. Уже на 1 минуте Гордон заработал острый штрафной, подловив Лофтус-Чика на детской ошибке. Сам пострадавший и пробил, не очень прицельно. Маунт ответил своим ударом над воротами из-за пределов штрафной. После неудачного стандарта в исполнении Джеймса Пикфорд руками выбил чуть ли не в центр поля на Миколенко. Виталий нашел щель между защитниками соперника и вывел Грея на ударную позицию. Первый выстрел из пределов штрафной в отчетном поединке случился на 16 минуте.

Эвертон – Челси: онлайн-трансляция матча АПЛ

Если сегодня не побеждать, "ириски" отставали бы от Лидса и Бернли уже на 4-5 очков, и при таком раскладе игра в запасе ничего не решала. Неудивительно, что Эвертон вышел как на последний бой. Команда Лэмпарда навязывает именно битву, а не игру. И Челси не очень-то и справлялся с этим агрессивным подходом хозяев. Звездный Рис Джеймс пару раз обходил Миколенко, однако подстраховка работала безупречно. Перед игроками Челси постоянно ниоткуда вырастали новые солдаты, и это движение сопротивления не позволяло спокойно жить. Гордон заводит Эвертон. Проходит 21-летний воспитанник "ирисок" трех оппонентов и опасно стреляет издалека. Все ближе и ближе.

Невероятный промах Миколенко и суперсейвы Пикфорда в видеообзоре матча Эвертон – Челси – 1:0

Миколенко подавал стандарт из центра поля и чуть не заработал пенальти. Рюдигер как-то неловко выкинул руку, судьи проигнорировали попадание в нее мяча. Вся атака Челси в статике. Жесткий прессинг Эвертона не дает дышать. Миколенко оригинально нейтрализовал Хаверца в отборе на грани фола, немного помогая себе руками. Немец подумал, что арбитр свистнет и схватил снаряд руками. Получился фол в атаке. Когда удается подловить Эвертон на ошибке в атаке, проходят атаки на пространстве. Однако завершение очень уж хромает. Вернер убегает в штрафную, а затем его удар спокойно блокируют.

Миколенко довольно улыбается, выигрывая очередной этап борьбы, на этот раз у Джеймса. На двоих команды не создали и половину ожидаемого гола. При этом Эвертон в своих атаках вдвое острее. Эту разницу сделал пас Миколенко на Грея, лучший момент бедного на зрелище первого тайма. Эвертон успешно справился с задачей не позволить Челси играть в футбол. При этом какой-нибудь шальной дальний удар всегда может залететь. Команда на кураже, трибуны придают сил, судья противоречивые эпизоды борьбы трактует в пользу хозяев.

На старте второго тайма капитан Челси привез гол. Аспиликуэта завозился, Грей обворовал и отдал. Ришарлисон прошил Менди. Эпизод – символ матча. Слишком медленные вальяжные лондонцы, которым уже ничего особенно не нужно. Слишком заряженные ливерпульцы, которым некуда отступать. Как тут не вспомнить, что последние 3 домашних матча против Челси Эвертон выиграл, а за 4 предыдущих выезда на Гудисоне "пенсионеры" забили всего 1 гол. Просто разрыв пошел. Комбинация веером справа налево, от обороны гостей не осталось ни клочка, но Миколенко очень расстраивает Лэмпарда промахом с убийственной позиции. Хорошенько выругался мистер Фрэнки после такого.

Серия безумных моментов Челси. Алонсо подал, Хаверц скинул, Маунт одним ударом обстучал обе штанги. Аспиликуэта добивает, Пикфорд чудом успевает забежать из одного угла в другой и парирует на самой ленточке. После подачи углового Миколенко выпустил Рюдигера. Страшной силы удар немецкого защитника прямо в лицо все того же голкипера Эвертона. Миколенко в этой борьбе получил повреждение и вынужден был покинуть поле.

Трибуны готовы разорвать судью, которые не замечает сигналов украинца о готовности вернуться к игре. А Эвертон только еще больше завелся от такого и выдал блестящую атаку именно этим левым флангом. Ришарлисона еле-еле остановили хваленые защитники Челси. Осаждение ворот Пикофорда продолжается, но кипер сборной Англии безупречно отводит все угрозы. Комбинация в касание Эвертона. Грей завершал, был бы очень эффектный гол. Целых 7 минут компенсировал судья.

Эвертон держит оборону, но начинает трещать. Челсюки провели филигранную комбинацию в чужой штрафной. Алонсо на Ковачича, тот пробивает с нескольких метров. И снова Пикфорд тащит удар в упор. Эвертон набирает 32 очка, а с учетом игры в запасе вполне реалистично мечтает о том, что удастся выбраться из зоны вылета. У Челси остается 66 баллов, есть определенный риск даже упасть из зоны Лиги чемпионов, хотя преимущество в 5 очков за 4 тура до конца сезона – это достаточно солидно.

Миколенко получил худший балл среди защитников Эвертона (6,4 от SofaScore, 6,9 – FotMob, 6,5 – WhoScored). Два главных момента матча, после которых его могли носить на руках, проиграл. Поначалу не реализовал совсем свободный выход на одного вратаря, пусть и под несколько острым углом. А позже позволил Рюдигеру забивать верный гол, если бы не героизм Пикфорда. Хотя в целом Виталий отборолся достойно и довольно чисто. Не дал разгуляться крайне опасным соперникам. Тот же Джеймс издевался, как хотел, над обороной Манчестер Юнайтед несколько дней назад, а сегодня был тенью самого себя. Лучшие моменты получили центральные защитники в эпизодах, когда сопернику удавалось либо зажать в тисках, либо использовать свое критическое оружие (стандарты).

Может, сыграл не так эффектно и эффективно, как в схожей по манере победе над МЮ на этой же арене. Но был одним из тех титанов, которые надежно удерживали небо фанатов Гудисона сегодня. Недаром Liverpool Echo не поскупился на восьмерку для экс-динамовца. Выше только у 10-балльного Пикфорда и автора победного мяча Ришарлисона (9). Миколенко похвалили за поддержку сильной формы, которую он демонстрировал в предыдущие недели. "Прочный в защите своих ворот и очень трудолюбив, как и любой другой из партнеров. Ни у кого и мысли не возникает сейчас сомневаться в том, что он полностью оправдывает свой январский трансфер".

Everton 1 - 0 Chelsea

xG: 1.90 - 1.00

Big Chances: 2 - 2

Possession: 22 - 78#PL pic.twitter.com/hlRKHXpUMa — Ewan Harris (@ehbeepbop) May 1, 2022

Этот матч, к слову, был довольно неоднозначным в статистичном плане. Одни компании отдают незначительное предпочтение по ожидаемым голам Челси, а FotMob считает что из 9 своих ударов Эвертон выжал 1,9 xG, а Челси из 17 лишь 1. И такой пересчет больше соответствует духу игры, в которой Эвертон всегда был на шаг впереди не только в игровой части, но и в желании да характере – чертах, на которых выгрызает победы против ощутимо более сильных составов или тренерских проектов.