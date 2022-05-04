Керманич Евертона Френк Лемпард може отримати покарання за надмірні емоції після поразки в дербі.

Футбольна Асоціація викликала 43-річного фахівця на "виховну" бесіду, інформує Sky Sports.

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Лемпард поскаржився на упереджене суддівство у матчі 34 туру АПЛ проти Ліверпуля (0:2). Мовляв, Евертон не отримав чистий пенальті, який для команди Клоппа точно б призначили. FA дуже не любить публічні напади на своїх суддів, тому тренеру Віталія Миколенка слід готуватися до непростої розмови з чиновниками.

Нагадаємо, зараз у Лемпарда і без того вистачає головного болю, адже Евертон перебуває у зоні вильоту.

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