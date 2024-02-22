Марсель связывался с Сабри Лямуши в сентябре после увольнения Марселино с поста главного тренера.

На минувших выходных Марсель проиграл Бресту в чемпионате (0:1), и этот результат стоил Дженнаро Гаттузо должности главного тренера. Ранее в этом сезоне Олимпик уже расставался с тренером – в сентябре был уволен Марселино.

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Как информирует La Provence, ссылаясь на журналиста RMC Даниэля Риоло, после увольнения Марселино генеральный директор клуба связался с Сабри Лямуши, чтобы обговорить с ним возможное назначение на пост главного тренера. Однако, в конце концов, выбор руководства пал на Гаттузо.

После увольнения итальянского специалиста боссы Марселя с Лямуши уже не связывались. "Очевидно, я бы согласился по ряду причин. Но мне не звонили. С другой стороны, они вышли на меня до того, как назначили Гаттузо", – передал слова Лямуши журналист Риоло.

Если бы Лямуши возглавил Марсель в сентябре, то стал бы тренером Руслана Малиновского, который в тот момент находился в команде.

Напомним, что Сабри Лямуши является легендой французского футбола. Он выигрывал Лигу 1 в качестве игрока в составе Осера и Монако.

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