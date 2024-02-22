Марсель зв'язувався з Сабрі Лямуші у вересні після звільнення Марселіно з посади головного тренера.

Минулої неділі Марсель програв Бресту в чемпіонаті (0:1), і цей результат коштував Дженнаро Гаттузо посади головного тренера. Раніше в цьому сезоні Олімпік уже розпрощався з тренером – у вересні був звільнений Марселіно.

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Як інформує La Provence, посилаючись на журналіста RMC Даніеля Ріоло, після звільнення Марселіно генеральний директор клубу зв'язався з Сабрі Лямуші, щоб обговорити з ним можливе призначення на посаду головного тренера. Однак, зрештою, вибір керівництва впав на Гаттузо.

Після звільнення італійського фахівця боси Марселя з Лямуші вже не зв'язувалися. "Очевидно, я б погодився з низки причин. Але мені не дзвонили. З іншого боку, вони вийшли на мене до того, як призначили Гаттузо", – передав слова Лямуші журналіст Ріоло.

Якби Лямуші очолив Марсель у вересні, то став би тренером Руслана Маліновського, який на той момент перебував у команді.

Нагадаємо, що Сабрі Лямуші є легендою французького футболу. Він вигравав Лігу 1 як гравець у складі Осера і Монако.

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