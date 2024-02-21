"У нас есть тренировка, которую необходимо провести, несколько незначительных повреждений. Лео Балерди дисквалифицирован, Жордан Верету близок к восстановлению, также есть несколько неквалифицированных игроков. Завтра утром мы проведем тренировку с доступными игроками.

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Они чувствуют ответственность, им очень понравился тренер. Такое случается, но важно то, что мы играем еврокубковый матч на Велодроме, перед нашими болельщиками. Есть только одно решение – выиграть и пройти квалификацию.

Мне нужно многое подготовить. Но когда ты играешь 120 минут, ты должен быть в состоянии, чтобы выстрелить, а до этого у меня есть другие вещи, к которым нужно подготовиться. Некоторые игроки не могут играть весь матч. Важны лидерство, агрессия и концентрация, которые имеют решающее значение.

Это мельчайшие детали, которые имеют значение. Они понимают это, потому что они несчастны, что потеряли своего наставника. Пау Лопес сегодня пройдет обследование. Он хочет сыграть в матче, но чтобы у него были все условия. Мы занимались только индивидуальными вещами. Я разговариваю с игроками, говорю им, что жизнь состоит из тяжелых моментов, но нужно уметь взять себя в руки и говорить о завтрашнем дне", – цитирует Гассе LaProvence.

Напомним, матч Марсель – Шахтер состоится уже завтра, 22 февраля, начало в 22:00. Первая встреча между командами завершилась ничьей 2:2.

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