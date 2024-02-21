Шахтер поехал в гости к Марселю на ответный матч плей-офф Лиги Европы 2023/24. Какой прогноз букмекеров, подскажет "Футбол 24".

Матч Марсель – Шахтер состоится в четверг, 22 февраля, в 22:00 по Киеву. Первая игра завершилась результативной ничьей в Гамбурге. "Горнякам" нужна победа в основное/дополнительное время или по пенальти для прохода в следующий раунд.

Шахтер спасся от поражения Марселю в Лиге Европы – драма, гол в добавленное время и серьезные потери на ответный матч

Марсель – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Шахтер будет играть на поле соперника, поэтому подходит к ответному матчу явным аутсайдером. Специалисты конторы Bet365 на победу дончан в основное время выставили коэффициент 4.75, тогда как на викторию Марселя – 1.72, а на ничью – 3.8.

Выход Шахтера в 1/8 финала оценен коэффициентом 3, а итоговый успех Марселя – 1.36. То есть команда Марино Пушича может сотворить сенсацию.

В первом матче команды забили 4 гола. Второй матч также ожидается результативным. На стандартный тотал больше (2,5) в Bwin можно поставить с коэффициентом 1.7, а на соответствующий тотал меньше – за 2.05. Гола снова больше всего ждут от Сикана (3.8).

Марсель между поединками с Шахтером сменил тренера. На замену Дженнаро Гаттузо пришел Жан-Луи Гассе, которого недавно с позором уволили из сборной Кот-д'Ивуара.