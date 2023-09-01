Мерсисайдцы не готовы отпустить лидера команды на Ближний Восток ни за какие деньги.

Ливерпуль получил устное предложение из Саудовской Аравии по Салаху. Аль-Иттихад готов выложить 100 миллионов фунтов и большие бонусы. Как добавляет Sky Sports, бонусы могли достичь 50 млн.

Мерсисайдцы мгновенно отклонили предложение, даже не рассматривая его подробно, уверяет The Athletic. Решение от Ливерпуля принял директор Майк Гордон, которому озвучили цифры во время личного разговора.

Ливерпуль не убедил Салаха остаться в Англии – переезд в Саудовскую Аравию близится

Ливерпуль держится четкой позиции, что Салах не продается, но саудиты еще надеются убедить клуб и игрока. Клопп сегодня категорически повторил, что египтянин останется в АПЛ.

Салах год назад продлил свое соглашение с Ливерпулем. Его контракт действует до 2025 года. За мерсисайдцев 31-летний вингер сыграл в 308 матчах, в которых забил 187 голов и отдал 81 ассист. Вместе с Ливерпулем он завоевал титул чемпиона Англии и выигрывал Лигу чемпионов.