Ліверпуль офіційно підтвердив перехід 21-річного хавбека з Баварії.

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Інсайдери розкривають деталі угоди. "Червоні" заплатять Баварії 40 млн євро+5 млн бонусами, а сам нідерландець отримав контракт на 5 років. Гравенберх став четвертим літнім новачком Ліверпуля після Мак Аллістера, Собослая і Ендо. Юрген Клопп тотально перебудував свій півзахист, компенсувавши втрати Фабінью, Хендерсона, Мілнера, Кейта, Артура і Окслейда-Чемберлена.

Нагадаємо, рік тому Баварія заплатила Аяксу за Гравенберха 18,5 млн євро, але нідерландець не зміг проявити себе. Хавбек провів 34 матчі, з них лише 6 у старті (загалом не набралось навіть 1000 хвилин).

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