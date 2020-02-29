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"Ливерпуль выигрывает почти все в нынешнем сезоне", – де Брюйне смирился с поражением в АПЛ

13:07 52 Читати українською
"Ливерпуль выигрывает почти все в нынешнем сезоне", – де Брюйне смирился с поражением в АПЛ
Мохамед Салах и Кевин де Брюйне / Фото Bleacher Report

Бельгийский полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне считает, что мерсисайдцев невозможно остановить в нынешнем розыгрыше АПЛ.

"Мы хорошо выступали, но потеряли слишком много очков. Это похоже на первый сезон под руководством Гвардиолы. Тогда мы тоже хорошо играли, но допускали слишком много ошибок.

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Есть матчи, во время которых думаешь, что полностью контролируешь ситуацию, а в конце все валится из рук. В тот период, когда Ливерпуль не теряет ни одного очка, каждое потерянное вами очко имеет большой вес. Даже если бы мы играли еще лучше, думаю, что Ливерпуль все равно бы никому не уступил в этом сезоне.

Думаю, мерсисайдцы выиграют почти все в этом сезоне, они заслуживают этого. Я аплодирую их работе. Единственное, о чем я жалею – это о тех ошибках, которые сделал Манчестер Сити. Ливерпуль не имеет к ним никакого отношения", – цитирует Де Брюйне Sky Sports.

После 27-ми туров АПЛ Ливерпуль лидирует, оторвавшись от Манчестер Сити на 22 очка.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Ливерпуль Ливерпуль
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