Гвардиола побил рекорд по количеству побед в плей-офф ЛЧ – наставник Манчестер Сити опередил легендарных коллег

Для главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы выездная победа над Реалом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов стала рекордной.

На Сантьяго Бернабеу Гвардиола одержал свою 28 победу в рамках плей-офф Лиги чемпионов, информирует Opta. По этому показателю он опередил сразу трех своих звездных коллег – Алекса Фергюсона, Жозе Моуринью и Карло Анчелотти.

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Напомним, что свой последний на данный момент Кубок чемпионов Гвардиола завоевал в сезоне 2010/11, когда тренировал Барселону. Тогда в финале "сине-гранатовые" обыграли Манчестер Юнайтед.

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