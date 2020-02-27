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Гвардиола побил рекорд по количеству побед в плей-офф ЛЧ – наставник Манчестер Сити опередил легендарных коллег

09:45 155 Читати українською
Гвардиола побил рекорд по количеству побед в плей-офф ЛЧ – наставник Манчестер Сити опередил легендарных коллег
Хосеп Гвардиола / ВВС

Для главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы выездная победа над Реалом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов стала рекордной.

60’ Иско
86’ Серхио Рамос
 
Габриэл Жезус 78’
Кевин де Брюйне 83’
60’ Иско
78’ Габриэл Жезус
83’ Кевин де Брюйне
86’ Серхио Рамос

На Сантьяго Бернабеу Гвардиола одержал свою 28 победу в рамках плей-офф Лиги чемпионов, информирует Opta. По этому показателю он опередил сразу трех своих звездных коллег – Алекса Фергюсона, Жозе Моуринью и Карло Анчелотти.

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Напомним, что свой последний на данный момент Кубок чемпионов Гвардиола завоевал в сезоне 2010/11, когда тренировал Барселону. Тогда в финале "сине-гранатовые" обыграли Манчестер Юнайтед.

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Теги
Реал Мадрид - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Главное Лига чемпионов Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Рекорды
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