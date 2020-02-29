toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
СК ДНІПРО-1 - ДИНАМО ВЛАДИСЛАВ СУПРЯГА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Ліверпуль виграє майже все у нинішньому сезоні", – де Брюйне змирився з поразкою в АПЛ

13:06 285 Читать на русском
"Ліверпуль виграє майже все у нинішньому сезоні", – де Брюйне змирився з поразкою в АПЛ
Мохамед Салах та Кевін де Брюйне / Фото Bleacher Report

Бельгійський півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне вважає, що мерсисайдців неможливо зупинити у нинішньому розіграші АПЛ.

"Ми добре виступали, але втратили занадто багато очок. Це схоже на перший сезон під керівництвом Гвардіоли. Тоді ми теж добре грали, але допускали надто багато помилок.

Гвардіола побив рекорд за кількістю перемог у плей-офф ЛЧ – наставник Манчестер Сіті випередив легендарних колег

Є матчі, під час яких думаєш, що повністю контролюєш ситуацію, а в кінці все валиться з рук. У той період, коли Ліверпуль не втрачає жодного очка, кожне втрачене вами очко має велику вагу. Навіть якби ми грали ще краще, думаю, що Ліверпуль все одно б нікому не поступився в цьому сезоні.

Думаю, мерсисайдці виграють майже все в цьому сезоні, вони заслуговують на це. Я аплодую їхній роботі. Єдине, про що я шкодую – це про ті помилки, які зробив Манчестер Сіті. Ліверпуль не має до них ніякого відношення", – цитує Де Брюйне Sky Sports.

Після 27-ми турів АПЛ Ліверпуль лідирує, відірвавшись від Манчестер Сіті на 22 очки.

Українське дербі на фоні коронавірусу, матч сезону для Роналду і перші оглядини суперника Шахтаря – вершки вікенду

blog_ava
Головні новини 28 лютого: Шахтар дізнався суперника у Лізі Європи, Динамо продало Кадара і зганьбилося в УПЛ
07:00
4838
Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Ліверпуль Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
хв
Львів
14:00
Олександрія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук