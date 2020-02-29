"Ліверпуль виграє майже все у нинішньому сезоні", – де Брюйне змирився з поразкою в АПЛ

Бельгійський півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне вважає, що мерсисайдців неможливо зупинити у нинішньому розіграші АПЛ.

"Ми добре виступали, але втратили занадто багато очок. Це схоже на перший сезон під керівництвом Гвардіоли. Тоді ми теж добре грали, але допускали надто багато помилок.

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Є матчі, під час яких думаєш, що повністю контролюєш ситуацію, а в кінці все валиться з рук. У той період, коли Ліверпуль не втрачає жодного очка, кожне втрачене вами очко має велику вагу. Навіть якби ми грали ще краще, думаю, що Ліверпуль все одно б нікому не поступився в цьому сезоні.

Думаю, мерсисайдці виграють майже все в цьому сезоні, вони заслуговують на це. Я аплодую їхній роботі. Єдине, про що я шкодую – це про ті помилки, які зробив Манчестер Сіті. Ліверпуль не має до них ніякого відношення", – цитує Де Брюйне Sky Sports.

Після 27-ми турів АПЛ Ліверпуль лідирує, відірвавшись від Манчестер Сіті на 22 очки.

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