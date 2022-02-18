Полузащитник Ливерпуля Фабиньо получил награду за выступления в течение января 2022 года.

Несмотря на отсутствие Салаха и Мане, пропустивших почти весь январь через КАН-2022, лидерство пришлось взять другим игрокам. Лучшим в составе Ливерпуля в январе неожиданно стал Фабинью.

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Опорный полузащитник сыграл в прошлом месяце 6 матчей, отличившись 4 голами.

В общей сложности, бразилец сыграл 28 поединков за Ливерпуль в текущем сезоне, отличившись 6 голами и 1 ассистом. Фабинью выступает за мерсисайдцев с 2018 года после перехода из Монако за 45 млн евро.

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