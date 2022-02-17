Интер – Ливерпуль – 0:2 – видео голов и обзор матча
00:40 - Читати українською
Интер и Ливерпуль выясняли сильнейшего в первом поединке 1/8 финала ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
завершено
Роберто Фирмино 75’
Мохамед Салах 83’
75’ Роберто Фирмино
83’ Мохамед Салах
Первый тайм был наполнен борьбой и беготней, но не большим количеством моментов. Ливерпуль имел неточные попытки Трента и Мане, на что Интер ответил выстрелом Чалханоглу в перекладину.
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После отдыха мяч больше был на половине Ливерпуля, однако именно "красные" вывезли из Милана вполне комфортную победу. Помогли стандарты. Фирмино замкнул подачу Робертсона с углового, а Салах лучше всех разобрался в толпе после штрафного Трента – 0:2.
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