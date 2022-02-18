Ліверпуль обрав найкращого гравця команди у січні – неочікуваний переможець
20:39 - Читать на русском
Півзахисник Ліверпуля Фабінью отримав відзнаку за виступи впродовж січня 2022 року.
Попри відсутність Салаха та Мане, які пропустили майже весь січень через КАН-2022, лідерство довелось взяти іншим гравцям. Найкращим у складі Ліверпуля в січні несподівано став Фабінью.
Інтер – Ліверпуль – 0:2 – відео голів і огляд матчу
Опорний півзахисник зіграв у минулому місяці 6 матчів, у яких відзначився 4 голами.
Загалом, бразилець зіграв 28 поєдинків за Ліверпуль у поточному сезоні, відзначившись 6 голами та 1 асистом. Фабінью виступає за мерсисайдців з 2018 року після переходу з Монако за 45 млн євро.
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