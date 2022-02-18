Попри відсутність Салаха та Мане, які пропустили майже весь січень через КАН-2022, лідерство довелось взяти іншим гравцям. Найкращим у складі Ліверпуля в січні несподівано став Фабінью.

Інтер – Ліверпуль – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Опорний півзахисник зіграв у минулому місяці 6 матчів, у яких відзначився 4 голами.

Загалом, бразилець зіграв 28 поєдинків за Ліверпуль у поточному сезоні, відзначившись 6 голами та 1 асистом. Фабінью виступає за мерсисайдців з 2018 року після переходу з Монако за 45 млн євро.

Ліверпуль переміг Інтер завдяки пізнім голам Фірміно й Салаха – мерсисайдці зробили серйозну заявку на чвертьфінал ЛЧ