Полузащитник Фабио Карвалью вернулся в Ливерпуль из немецкого первенства.

Ливерпуль на своем официальном сайте объявил о возвращении Фабио Карвалью из аренды в РБ Лейпциг.

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Португалец присоединился к мерсисайдцам в июле 2022 года, а перед стартом этого сезона отправился к "быкам" на правах арендного соглашения, где сыграл 15 матчей без результативных действий.

В общем, Карвалью сыграл за Ливерпуль в 21 поединке, записав в свой актив 3 гола. Transfermarkt оценивает хавбека в 14 млн евро.

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