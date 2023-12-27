Спустя 1,5 года после продажи Нуньеса в Ливерпуль, уругвайский форвард продолжает приносить Бенфике прибыль. Во вторник, 26 декабря, Нуньес 35-й раз появился в стартовом составе "красных" в матчах АПЛ и тем самым активировал пункт о выплате дополнительных бонусов.

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Как информирует А Bola, благодаря этому "достижению" Ливерпуль будет вынужден заплатить "орлам" еще 5 млн евро. В июне 2022 года Бенфика объявила о продаже Нуньеса в Ливерпуль за 75 млн евро. Ещё 25 млн евро "орлы" могли получить в виде бонусов – в зависимости от успешности выступлений уругвайца за новую команду.

Первые дополнительные 5 млн евро Бенфика получила от Ливерпуля после того, как Нуньес сыграл первые 10 стартовых матчей в составе мерсисайдцев. Отметка в 60 матчей Дарвина в стартовом составе Ливерпуля принесёт Бенфике очередные 5 млн евро.

Напомним, что Нуньес стал второй самой дорогой продажей в истории Бенфики, уступив только трансферу Жоау Фелиша в Атлетико за 126 миллионов евро.

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