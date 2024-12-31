Півзахисник Фабіо Карвалью повернувся до Ліверпуля з німецької першості.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про повернення Фабіо Карвалью з оренди в РБ Лейпциг.

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Португалець приєднався до мерсисайдців у липні 2022 року, а перед стартом цього сезону вирушив до "биків" на правах орендної угоди, де зіграв 15 матчів без результативних дій.

Загалом, Карвалью зіграв за Ліверпуль у 21 поєдинку, записавши до свого активу 3 голи. Transfermarkt оцінює хавбека у 14 млн євро.

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