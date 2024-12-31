Деклан Райс и Габриэль решают, кто больше виноват в поражении Арсенала / скрин из трансляции Setanta Sports

"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о матче, который серьезно повлиял на шансы Арсенала удержаться в зоне Лиги чемпионов.

"Зинченко зарабатывает 150 тысяч в неделю, а команда теряет очки": легенда Арсенала требует радикального решения

Плотность таблицы в Англии просто безумная. Дистанция между первой и четвертой позициями в турнирной таблице перед последним днем 2023 года составляла всего два очка, а Тоттенхэм сегодня приблизился к вершине на расстояние трех. Арсенал же мог вырваться в лидеры АПЛ, но для этого надо было побеждать Фулхэм в выездном лондонском дерби.

К сожалению, Александр Зинченко пролетел мимо заявки. Нет, дело не в многонедельном нытье АПЛовских сердец об ошибках нашего земляка. Украинец просто почувствовал боль в икроножной мышце. Его позицию закрыл центрбек Кивиор – Микель Артета иногда использует этот ход под соперников с сильными флангами и крепким нападающим, выставляя сразу четырех ЦЗ.

Зарядись енергією футболу, переглядаючи довгоочікувані матчі Ліги чемпіонів разом із HLIBNY DAR. Напої бренду виготовлені на воді з артезіанської свердловини та з високоякісних спиртів класу “Люкс”. Адже HLIBNY DAR – вибір тих, хто цінує не тільки якісний футбол, але й преміальний смак.

Также коуч оставил в запасе Жезуса, выпустив на острие атаки Нкетию. Эдди не забивал на выезде в АПЛ ровно год, а в первом тайме отдал ровно 6 пасов (включая розыгрыш из центра поля) – тем не менее, этот провал не помешал "канонирам" забить уже на 5-й минуте. Деньги начал отрабатывать Райя, который своевременным вбрасыванием запустил реактивную атаку Арсенала левым флангом.

В ее завершении Мартинелли влетел на левый край штрафной, качнул защитника и пробил в дальний угол – Лено парировал, а Сака сыграл на добивании. 1:0! В онлайн-таблице Арсенал поднялся на первую позицию.

Впрочем, развить успех гостям не удалось. Более того – Фулхэм перехватил инициативу и начал разрывать соперника на флангах. На 14-й минуте слева в центр штрафной площадки простреливал Керни, а Хименес замыкал (Райя спас), а на 19-й Виллиан бахнул с левого угла. Мимо дальней стойки.

На 29-й же Арсенал доигрался: Керни получил пас на ход по левому флангу и выполнил прострел, который спокойно замкнул Хименес – 1:1. С Раулем не доиграл Кивиор. Сразу после этого "коттеджеры" отошли в оборону, вернув "канонирам" инициативу.

Впрочем, за следующие 20 минут подопечные Микеля Артеты организовали всего один момент. Только перед перерывом. Красивая комбинация на 42-й минуте завершилась проникающим пасом Эдегора, который ударом в касание замыкал Мартинелли. Мяч прокатился рядом с левой стойкой.

В конце концов, отдыхать команды отправились при ничейном счете. Тренерский штаб Арсенала сделал выводы, выбросив Кивиора в запас и выпустив реального фулбека – Кивиора. Вот только эффект от этой замены оказался нулевым. Фулхэм начал атаковать еще больше, а на 60-й минуте еще и вырвался вперед вследствие углового. Суматоха после подачи завершилась скидкой Палиньи и выстрелом Де Кордовы-Рида. 2:1!

Арсенал огрызнулся атакой на 63-й минуте, когда Сака получил диагональ на дальнюю штангу и пробивал с лету. Впрочем, Букайо с нескольких метров запустил мяч по воробьям. А большего команда не создавала, при этом постоянно подвергаясь контратакам Фулхэма. Они были следствием ужасного прессинга гостей.

Микель Артета попытался спасти ситуацию, выпустив на 68-й минуте Жезуса и Троссара – и эти замены тоже провалились. Арсенал до конца поединка так ничего и не создал, а на 71-й минуте Керни мог и третий гол в ворота "пушкарей" вколотить. Том подхватил мяч перед штрафной и целил в правую девятку, заставив Раю выполнять эффектный сейв.

На 88-й же минуте Перейра со стандарта пробил в перекладину. В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу Фулхэма, в результате которой Арсенал довел безвыигрышную серию до трех матчей и опустился аж на четвертую позицию. Правда, до первой не хватает все тех же двух очков.

Тоттенхэм обыграл Борнмут и приблизился к зоне ЛЧ – Забарный ошибся в голевой атаке, прощальные овации для легенды