Клопп рассматривает бразильца в статусе потенциальной замены кого-то из тройки Салах-Фирмино-Мане, чей уход из Ливерпуля не исключают в летнее трансферное окно, утверждает Diario Gol.

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Отмечается, что вингера стремятся подписать, несмотря на наличие в команде Диогу Жоты, который выбыл на длительный срок в этом сезоне.

К слову, Родриго не является стабильным игроком основы Реала с момента своего прихода. В текущем сезоне бразилец сыграл в 17 матчах за "сливочных", записав в свой актив гол и 6 ассистов.

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