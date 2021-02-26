Клопп розглядає бразильця у статусі потенційної заміни когось із трійки Салах-Фірміно-Мане, чий відхід з Ліверпуля не виключають у літнє трансферне вікно, стверджує Diario Gol.

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Зазначається, що вінгера прагнуть підписати попри наявність у команді Діогу Жоти, який вибув на тривалий термін у цьому сезоні.

До слова, Родріго не є стабільним гравцем основи Реала з моменту свого приходу. У поточному сезоні бразилець відіграв у 17 матчах за "вершкових", записавши до свого активу гол та 6 асистів.

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