Розбираємо матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів РБ Лейпциг – Ліверпуль (0:2), який видався зовсім не таким, як ви могли подумати.

Ліверпуль після трьох поразок поспіль у рамках АПЛ із загальним рахунком 2:8 нарешті виграв. Не можна сказати, що команда Юргена Клоппа відверто провалила попередні матчі. Так, мерсисайдці наразі перебувають не у найкращому стані, але й фортуна останнім часом явно їх ігнорувала. Рано чи пізно вона повинна була усміхнутися наполегливому і досвідченому Ліверпулю. Закони циклічного всесвіту та теорія ймовірності підвищували шанси команди Клоппа у протистоянні з РБ Лейпциг.

РБ Лейпциг – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Не скажеш, що Ліверпуль відверто провалив матчі з Ман Сіті та Лестером, так само, як і не можна стверджувати, що "червоні" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів переграли команду Юліана Нагельсманна. На мій погляд, Лейпциг абсолютно ні в чому не поступився Ліверпулю, а у деяких відрізках матчу навіть переважав (що б там Клопп не розповідав), поки що чинних чемпіонів Англії.

За великим рахунком, номінальним гостям Будапешта повернулося. Можливо, у найближчому майбутньому повернеться ще не раз. Але за грою не можна сказати, що Клопп переграв Нагельсманна, чи Ліверпуль був сильнішим від Лейпцига. Цілком згоден із головним тренером РБ, який на післяматчевій прес-конференції заявив, що задоволений грою своєї команди і, якщо Лейпциг у гостях гратиме на такому ж рівні, то він матиме шанси на загальну перемогу.

Стартові склади команд були достатньо прогнозованими. Гумовий лазарет Ліверпуля продовжив своє розширення. В останньому матчі з Лестером ушкодження отримав ще й Мілнер, що завадило Клоппу надати запланований відпочинок Алькантарі перед грою Ліги чемпіонів. Пару центрбеків склали недосвідчений Кабак (нещодавно лазарет поповнив ще й Фабінью) та чистокровний півзахисник Хендерсон. На всіх інших позиціях вийшли найкращі.

У Лейпцига також були кадрові втрати (Собослай, Лайнер, Форсберг), але, звісно, вони тьмяніли на тлі кадрових проблем Ліверпуля.

Базовими тактичними схемами Лейпцига та Ліверпуля були 3-1-4-2 (3-5-2) і 4-3-3 відповідно. Трійку центрбеків РБ склали Мукієле, Упамекано та Клостерман. Кампль виконував роль "шістки", Анхеліньо та Адамс грали латералів, Айдара, Забітцер – "вісімок", а Нкунку і Ольмо були своєрідними форвардами.

Номінальні гості мали трохи кращі показники у володінні м'ячем – 47,5%:52,5%. Перший тайм пройшов при невеликій статистичній перевазі Ліверпуля і за ударами, і за контролем м'яча, відсотком якості передач, кількості спроб дриблінгу, але, за великим рахунком, – по небезпечних моментах рахунок був рівним – 1:1. Вже на п'ятій хвилині відкрити рахунок міг один з найкращих гравців матчу – Ольмо, але після його удару м'яч влучив у стійку.

На скріншоті – епізод народження цього моменту. Саме Ольмо вдало відкрився між лініями Ліверпуля і розігнав атаку в оптимальному напрямку. Іспанець відразу віддав на Забітцера і побіг у штрафний. Австрієць кинув у прорив по півфлангу Анхеліньо, простріл якого і завершував ударом головою Ольмо.

Ліверпуль відповів виходом Салаха віч-на-віч із Гулачі. Підопічні Клоппа створили умови для взяття воріт після вдалого виходу з-під високого пресингу Лейпцига. Білд-ап мерсисайдців стягнув велику групу гравців команди суперника на свій лівий фланг, а потім була довга діагональ на Александера-Арнольда, який максимально ефективно використав простір та час. Трент вирізав чудовий пас на хід Салаху, але єгиптянин не зміг переграти угорського голкіпера.

Ліверпуль більше атакував через правий фланг, де головною фігурою був Александер-Арнольд. Фулбек виявився справжнім диригентом, фланговим плеймейкером. Взагалі, через його вертикальну зону діяльності пройшли 45% усіх атакувальних дій команди. Лейпциг у цьому плані був більш збалансованим і мав значно більше спроб натиснути на оборону суперника через центр та півпростір.

Цікаво, що при перевазі Ліверпуля у володінні м'ячем, він більше ігрового часу перебував на третині поля команди Клоппа. Не дивлячись на інтенсивний та організований пресинг Лейпцига, гості завзято намагалися розігрувати м'яч від воріт. РБ починав свої атаки значно простішим способом, частіше під тиском вибиваючи м'яч уперед.

На цьому скріншоті чудово помітно структуру пресингу Лейпцига. Ольмо та Нкунку контролювали центрбеків Ліверпуля. Кожен із них тиснув на свого візаві, перекриваючи лінію можливої передачі на ближнього півзахисника. Своєю чергою Адамс та Анхеліньо тримали із зазором Робертсона та Александера-Арнольда відповідно.

Постійним учасником цього колективного тиску на опорну зону суперника, у якій на даній стадії переважно діяли два хавбеки – Вейналдум та Алькантара, був Айдара. Одного Айдара вистачало у цій зоні, тому що з усіх боків вона захищалася принципами "Cover Shadow" (покритий тінню). Наявність Кампля та Забітцера у тилу гарантувала відносну небезпеку при довгих передачах Ліверпуля на трійку нападників.

Це продовження епізоду. Ліверпуль грає через Робертсона, гравці Лейпцига вмикають флангову пресинг-пастку.

Потрібно відзначити намагання Ліверпуля грати з максимально високою лінією оборони у першому таймі. Гравці Нагельсманна намагалися цим скористатись, закидаючи м'яч за спини захисникам, але не можна сказати, що у чемпіонів Англії виникли проблеми. Часто їм вдавалося створювати штучне положення поза грою. Лише один Нкунку чотири рази опинявся в офсайді, взагалі їх було аж сім проти одного у Ліверпуля.

Якщо не зважати на негативний для Лейпцига результат, то їхні дії у багатьох аспектах гри справили гарне враження. Гравці РБ чудово перевантажували окремі зони, що дозволяло створювати умови для ефективного контрпресингу.

Довгі та середні передачі у насичені гравцями зони призводили до створення організованого хаосу. Втрата – контрпресинг, повернення м'яча, фазовий простір – гольовий момент. Ця фірмова для футболу Нагельсманна формула спрацьовувала кілька разів і у матчі з Ліверпулем, але головною проблемою Лейпцига стала реалізація моментів.

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Ліверпуль створив менше нагод, але витиснув із них по максимуму. Обидва голи сталися після курйозних помилок Забітцера / Клостермана (спрацювали дуетом) та Мукієле.

Це та сама диво-комбінація, яка призвела до гола Салаха.

А це – початок епізоду з другим взяттям воріт РБ. Джонс незграбно запустив майже дугу. Але Мукієле у простій ситуації не впорався з гравітацією та зробив все, щоб винос молодого хавбека Ліверпуля став гольовою передачею. Погодьтеся, в обох голах більше "заслуги" гравців Лейпцига, ніж Ліверпуля.

З невеликих тактичних нюансів потрібно відзначити маневри Александера-Арнольда у лінію атаки, тоді як Робертсон залишався "вдома" і разом із Хендерсоном та Кабаком вони створювали трійку. Це не було на постійній основі, але кілька разів гравці Ліверпуля формували подібну структуру. Взагалі, важливим ходом гостей були довгі передачі у зону групи атаки. Напевно, це був найефективніший спосіб розбивати шалений пресинг Лейпцига та стабільно тримати у напрузі їхній захист.

Навіть у позиційній обороні Ліверпуль намагався тримати попереду своїх нападників.

Можливо, цей матч міг здатися уболівальникам не таким яскравим, як того очікувала футбольна спільнота, але з точки зору тактики та інтегрального рівня гри – це було видовище. Справжня виставка найкращих зразків проактивних методів оборони. Інтенсивність гри зашкалювала. Особливо вражав пресинг та контрпресинг Лейпцига, хоча, у випадку з німецькими тренерами доречніше буде казати – гегенпресинг. Далеко не кожна команда змогла витримати подібний тиск, зберігати при цьому структуру своєї гри та контролювати ситуацію. Ліверпуль чудово виходив з-під шаленого пресингу упродовж усього матчу, хоча Лейпциг створив кілька гольових моментів та по грі заслуговував на більш прийнятний для себе результат.

Казати про те, що Ліверпуль практично забезпечив собі вихід у чвертьфінал, не можна. Команда Клоппа не мала ігрової переваги і, якщо за аналогічної гри у матчі-відповіді обставини складуться не на їхню користь, особисто я не виключаю умов для камбеку Лейпцига. Хоча, звісно, шансів на це у симпатичної команди Нагельсманна небагато. Скоріш за все, як і казав Клопп, Ліверпуль зосередить усі сили на своєму виступі у плей-офф Ліги чемпіонів.

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