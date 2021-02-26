Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон не поможет мерсисайдцам в ближайшее время.

Хавбек лег по нож после полученной травмы в матче против Эвертона и начал процесс реабилитации, сообщает официальный сайт Ливерпуля.

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Сроки восстановления пока не называются, но точно известно, что на игрока не рассчитывают как минимум до завершения мартовского перерыва на матчи сборных. Таким образом, Хендерсон может вернуться к игре не раньше апреля. Английские СМИ указывают, что хавбек восстановится только до мая.

К слову, капитан Ливерпуля провел 28 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, записав гол и ассист в свой актив.

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