Юрген Клопп жаловался на раннее начало игры после международной паузы, и его команда действительно выглядела ужасно. Уже на 7-й минуте Вулверхэмптон открыл счет. Нету уничтожил трех опекунов на левом фланге и выкатил передачу Хи Чхан Хвану, который четко завершил атаку.

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Ливерпуль не мог прийти в себя до середины тайма. Вулвз легко зажимали "красных" в середине поля и проводили разительные выпады. Нету просто издевался над Джо Гомесом. После очередного рейда португалец подал на Кунью, но тот не смог правильно подстроиться для удара. Гости создали первый реальный момент только в компенсированное время. Са неудачно сыграл на выходе, но удары Салаха и добивание Собослая были заблокированы.

Клопп уже в перерыве рискнул, заменив Мак Аллистера на Луиса Диаса. Ливерпуль устроил навалу и быстро достиг своего. Салах получил простор в штрафной площадке и ассистировал Гакпо – 1:1. Интересно, что автор гола сразу ушел с поля. Вместо него вышел Дарвин, который должен был выводить Ливерпуль вперед. Впрочем, нападающий мерсисайдцев проиграл ближний бой Са.

Вместо Дарвина это сделал неожиданный "бомбардир". Эндрю Робертсон перехватил ужасную передачу Са в центре поля, обыгрался с Салахом и сам замкнул прострел египтянина. В последний раз шотландец забивал в мае прошлого года. Кому? Правильно, Вулверхэмптону.

На 90+1-й минуте Ливерпуль добил "волков". Салах оформил хет-трик ассистов, отдав передачу еще и под бильярдный удар Эллиота. Титр указал автогол Уго Буэно, поэтому здесь возможны статистические нюансы. 3:1 – Ливерпуль одержал четвертую победу подряд и с 13 очками вышел на вершину АПЛ как минимум до игры Ман Сити. Вулверхэмптон остается вблизи зоны вылета, имея всего 3 пункта.

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