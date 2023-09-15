Во время межсезонья "синие" в большинстве своем использовали схему с 4 защитниками, где Михаил Мудрик получал достаточно времени и выглядел неплохо. Впрочем, с началом официального сезона Почеттино перешел на 3 защитника. Бен Чилвелл получил более атакующую роль и выглядит ярко, а вот Мудрику фактически не осталось места в основе. Несмотря на нестабильные результаты, тренер Челси настроен продолжить эксперименты.

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"Я знаю, что Бен является защитником, но он может помочь команде на разных позициях. Думаю, для оживления команды именно Чилвелл создал больше моментов, чем любой другой игрок. Кажется, в сборной он также играет на похожей позиции", – приводит слова Почеттино Evening Standard.

Ближайший матч Челси проведет 17 сентября на поле Борнмута. В предыдущих 4 турах АПЛ Чилвелл неизменно выходил из старта, пока Мудрик сидел в запасе.

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