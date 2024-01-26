Прощание с Юргеном Клоппом приведет к масштабным изменениям в тренерском штабе и менеджменте Ливерпуля.

Клопп решил завершить свое путешествие с мерсисайдским клубом после девятого сезона. Он заранее объявил о своем решении покинуть Ливерпуль.

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Также летом уйдут три члена тренерского штаба – ассистенты менеджера Пепейн Лейндерс и Петер Кравиц, а также тренер по развитию Витор Матос. Об этом сообщила пресс-служба Ливерпуля. Отмечается, что Линдерс настроен строить самостоятельную карьеру.

К слову, Лейндерс находится в Ливерпуле с 2014 года. Правда, был небольшой перерыв в 2018-м, когда он ездил руководить Неймегеном. Петер Кравиц – давний соратник Клоппа, вместе они работали еще в Майнце и Боруссии. Витора Матоса немец призвал в Ливерпуль летом 2019 года.

Помимо тренеров, мерсисайдцы попрощаются со спортивным директором. Йорг Шмадтке не будет ждать завершения сезона, а уйдет из клуба после закрытия январского трансферного окна.

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