Прощання з Юргеном Клоппом призведе до масштабних змін у тренерському штабі та менеджменті Ліверпуля.

Клопп вирішив завершити свою пригоду з мерсисайдським клубом після дев'ятого сезону. Він заздалегідь оголосив про своє рішення покинути Ліверпуль.

Клопп несподівано оголосив про відхід з Ліверпуля

Також влітку підуть три члени тренерського штабу – асистенти менеджера Пепейн Лейндерс і Петер Кравіц, а також тренер з розвитку Вітор Матос. Про це повідомила прес-служба Ліверпуля. Зазначається, що Ліндерс налаштований будувати самостійну кар'єру.

До слова, Лейндерс перебуває у Ліверпулі з 2014 року. Щоправда, була невелика перерва у 2018-му, коли він їздив керувати Неймегеном. Петер Кравіц – давній соратник Клоппа, разом вони працювали ще в Майнці та Борусії. Вітора Матоса німець покликав у Ліверпуль влітку 2019 року.

Окрім тренерів, мерсисайдці попрощаються зі спортивним директором. Йорг Шмадтке не чекатиме завершення сезону, а піде з клубу після закриття січневого трансферного вікна.

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