Бразилец вот-вот должен подписать новый долговременный контракт с "сороками". Соглашение, среди прочего, будет предусматривать фиксированную сумму выкупа, которая составит около 100 миллионов фунтов.

Ливерпуль после двойной оплеухи от Челси был готов отдать 100 миллионов за лидера участника Лиги чемпионов

Это может сыграть на руку Ливерпулю. По информации Фабрицио Романо, мерсисайдцы снова могут попытаться подписать Гимараеса. Прошлым летом Ньюкасл отклонил предложение "красных" на все те же 100 миллионов за своего лидера.

Напомним, Бруно Гимараес перебрался на Туманный Альбион зимой 2022 года. С тех пор бразилец сыграл в составе Ньюкасла 64 матча, в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

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