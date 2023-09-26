Бразилець от-от повинен підписати новий довготривалий контракт із "сороками". Втім, угода серед іншого буде передбачати фіксовану суму викупу, яка становитиме близько 100 мільйонів фунтів.

Ліверпуль після подвійного ляпаса від Челсі був готовий віддати 100 мільйонів за лідера учасника Ліги чемпіонів

Це може зіграти на руку Ліверпулю. За інформацією Фабріціо Романо, мерсисайдці знову можуть спробувати підписати Гімараєса. Минулого літа Ньюкасл відхилив пропозицію "червоних" на все ті ж 100 мільйонів за свого лідера.

Нагадаємо, Бруно Гімараєс перебрався на Туманний Альбіон взимку 2022 року. Відтоді бразилець зіграв у складі Ньюкасла 64 матчі, в яких забив 11 голів та віддав 7 результативних передач.

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