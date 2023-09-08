Работа Ливерпуля на трансферном рынке за несколько дней до дедлайна была похожа на хаос.

Прошлым летом мерсисайдцы распродали почти всю полузащиту, а найти замену оказалось не самой простой задачей. Ливерпуль даже пытался помешать Челси подписать Мойзеса Кайседо и Ромео Лавию, но они выбрали Лондон.

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Дошло почти до отчаяния. "Красные" за несколько дней до закрытия трансферного окна делали предложение по хавбеку Ньюкасла Бруно Гимараеса, предложив 100 млн фунтов, утверждает AS. "Сороки", по итогам прошедшего сезона квалифицировавшиеся в Лигу чемпионов, ожидаемо отказали.

Напомним, что Ливерпуль таки нашел себе нового полузащитника, в последние часы трансферного рынка подписав Райана Гравенберха. За этот переход пришлось заплатить Баварии 40 миллионов евро.

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