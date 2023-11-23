"Красные" планируют открыть часть – примерно половину – верхнего яруса новой трибуны на Энфилде, информирует официальный сайт клуба. Впервые это случится 17 декабря в домашнем матче чемпионата с Манчестер Юнайтед. Далее мерсисайдцы по такой же схеме сыграют домашние матчи с Вест Хэмом, Арсеналом и Ньюкаслом в конце 2023 года.

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Напомним, ранее Ливерпуль затеял модернизацию домашнего стадиона для увеличения количества мест на 7 тысяч сидений – до 61 000 штук. Открытие новой трибуны было отложено до 2024 года из-за смены подрядчика.

После 12 туров Ливерпуль занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от Манчестер Сити на 1 очко.

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