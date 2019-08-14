"Ходил небритый, в потертых джинсах, опаздывал на тренировку": почему стоит прочитать бестселлер о Юргене Клоппе

"Футбол 24" прочёл книгу Ральфа Хонигштайна про Юргена Клоппа под названием "Пошумим" и составил рецензию.

Спортивная карьера, начертанная судьбой

Отец Клоппа был помешан на спорте и настаивал на том, чтобы его младшая дочь посвятила всю себя спортивному саморазвитию. Изольда, старшая сестра Юргена, была первой девочкой в Глаттене, которая занималась футболом. Отец Норберт заставлял юную Изольду тренировать удары головой уже в пятилетнем (!) возрасте. Если координация её тела была неправильной, либо она поднимала руки слишком высоко, в наказание отец отправлял дочурку бежать круг по стадиону. После рождения Юргена, третьего ребёнка в семье Клоппов, Изольда вздохнула с облегчением – всё внимание отца переключилось на мальчика. Спортивная судьба Юргена Клоппа была предрешена уже тогда.

Откровение

По ходу сезона 1995/96 "Майнц" пас задних во второй Бундеслиге и искал нового тренера. Возглавить аутсайдера в безнадёжной ситуации согласился Вольфганг Франк – безызвестный, на первый взгляд, наставник. Но именно он окажет на молодого Клоппа огромное влияние впоследствии. Решение Франка по ходу того провального сезона перейти на игру без "чистильщика" пресса и общественность поначалу сочла сумасшествием, ведь в то время в Германии команда без либеро была попросту немыслима. Все клубы и сборная Германии ещё со времён Беккенбауэра в 70-х играли только так.

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Но после перехода на новые "рельсы" "Майнц" стал лучшей командой второго круга Бундеслиги и сохранил прописку в дивизионе. Для Клоппа новая тактика стала божественным откровением: "Я осознал, что благодаря нашей тактике мы обыгрывали команды с более сильным составом. Результат перестал зависеть от нашего мастерства. До этого мы думали, что раз мы аутсайдеры, то всегда будем проигрывать".

Становление Клоппа-тренера

Поэтому когда год спустя "Майнц" попал под тренерское крыло Дитмара Константини Клопп-игрок не воспринял методы работы австрийца. Константини выстраивал в команде игровую систему с четвёркой защитников и либеро. Юргена это дико злило, и в разговорах с клубным руководством он прямо заявлял, что Константини ничего не смыслит в тактике. Генеральный директор "Майнца" Кристиан Хайдель: "Тогда-то я и понял, что рано или поздно Юрген станет тренером".

Как "Майнц" зарабатывал на Клоппе

В 2005 году Клопп уже был звездой "Майнца" в качестве главного тренера. И клуб пользовался популярностью Юргена: благодаря открытости молодого специалиста "Карнавальщики" находили спонсоров и продавали билеты больше обычной нормы. Эффект Юргена заполнял весь стадион, и клуб мог позволить себе платить тренеру команде-аутсайдера сумму с шестью нулями.

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"Было много тренеров Бундеслиги, которые не получали такие деньги. Клопп был рекламной вывеской "Майнца, этот эффект невозможно измерить деньгами. Он был больше, чем просто тренер команды", – отмечает автор книги, Рафаэль Хонигштайн.

Правила Клоппа в первом чемпионском сезоне

В сезоне 2010/11 дортмундская "Боруссия" взяла чемпионство после девятилетнего перерыва. После предсмертного состояния клуба в предыдущие годы по финансовым причинам "Серебряная салатница" стала необычным событием. В преддверии того сезона Клопп попросил своих игроков подписаться под обещанием, содержащим семь правил. Игроки BVB согласились на "безусловную преданность", "страстную преданность", "стремление выигрывать, независимо от счёта", готовность "поддерживать друг друга", готовность "принимать помощь, готовность "поставить их качества полностью на службу команде", готовность "взять на себя ответственность".

В том первом сезоне "Боруссия" жила по фиксированному распорядку.

– Понедельник был днём отдыха.

– Вторник: тренажерный зал, спринтерские забеги, четырёхсторонние игры, оформленные как турнир.

– Среда: 11 на 11, два тайма по десять минут. Перед этим – разминка с перепасовкой.

– Четверг: отработка ударов по воротам. Для всех, включая защитников.

– Пятница: отработка стандартных положений. Штрафные, но в основном угловые. Те же две команды отрабатывали контратаки на очень маленьком поле. Причём счёт сохранялся в течение всего сезона.

– Суббота – день официального матча.

– Воскресенье – день восстановительных занятий.

Давление с команды снималось посредством запрета упоминания о вероятной победе в Бундеслиге. Запрет распространялся не только на команду, но и на весь клуб.

Опыт работы журналистом и экспертом

Это случилось перед сезоном 1990/91. Местный телеканал SAT1 стал спонсором "Майнца", и вскоре после этого один из игроков команды начал стажировку на спортивной передаче. Юрген брал интервью у сноубордисток, своих будущих коллег и прочих спортсменов.

Главным выдающимся достижением Клоппа-журналиста стало интервью с главным тренером франкфуртского "Айнтрахта" Драгослава Степановича. Франкфуртская команда участвовала в чемпионской гонке, и наставник команды отказывался от общения с медиа перед заключительным туром чемпионата. Но для Клоппа сербский тренер сделал исключение, поскольку Юрген играл под руководством "Степи" за "Рот-Вайсс" несколькими годами ранее. Именно Юрген получил единственное предматчевое интервью от Степановича во всей Германии.

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Стажировка Клоппа на SAT1 продлилась три месяца, но после её завершения Юрген продолжил посещать бывших "коллег".

Позже, в 2006 году перед ЧМ-2006 Юрген в качестве тренера второй Бундеслиги стал экспертом телеканала ZDF. Успех Клоппа при помощи сенсорного экрана в студии изменил вековые представления об основных требованиях к тренеру. "Если вы играли в высшем дивизионе, то должны стать тренером команды высшего дивизиона. Если вы играли во втором дивизионе, то должны стать тренером команды второго дивизиона".

После аналитических выступлений Клоппа на ТВ те же Томас Тухель и Юлиан Нагельсманн поняли, что их ограниченные практические навыки не были обязательным условием прогресса. Клубы Бундеслиги тоже начали присматриваться к тренерам из низших дивизионов.

Несостоявшийся тренер "Баварии" и "Манчестер Юнайтед"

В январе 2008 года Ули Хенесс сообщил Клоппу о том, что "Бавария" рассматривает Юргена в качестве запасного варианта на пост главного тренера команды. В итоге "Бавария" выбрала другого Юргена – Клинсманна, и, по мнению Хайделя, для Клоппа это решение мюнхенского клуба стало большим ударом. До предложения дортмундской "Боруссии" оставалось каких-то несколько месяцев...

В том же 2008 году интерес к Клоппу-тренеру проявляли "Кёльн" и "Гамбург". Но если с "Козлами" у Юргена просто не срослось, то представители "Динозавров" проявили по отношению к тренеру "Майнца" настоящее пренебрежительное отношение. Ключевым фактором отказаться от приглашения Клоппа в "Гамбург" стали отчёты специальных скаутов. В досье HSV на Клоппа говорилось, что Юрген "ходил небритым, опаздывал на тренировки, был одет в потёртые джинсы и грубо разговаривал со спортивными журналистами". Впоследствии неудача "Гамбурга" в вопросе приглашения Клоппа обросла в самой Германии фольклором и начала сравниваться с историей менеджера Decca Records Дика Роу, который отказал в свое время начинающим The Beatles.

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В 2014 году вице-президент "Манчестер Юнайтед" пытался убедить Клоппа стать преемником Дэвида Мойеса. В то время Юрген понимал, что наступило время сменить обстановку, но вариант с переездом на "Олд Траффорд" показался тренеру "непривлекательным". В апреле того же года Клопп сообщил Хансу-Йоахиму Ватцке о решении остаться в "Боруссии" ещё на один сезон.

А ещё...

Книга буквально "кишит" разнообразными историями о Клоппе-тренере и Клоппе-человеке, которые снимают с Юргена все маски:

– о том, как Клопп поздравлял маму клубного сотрудника "Майнца" с 90-летием;

– о том, как мыл клубный автобус после поражения в конкурсе;

– о том, как звонил отказавшимся от билетов в VIP-ложу болельщикам и пытался их переубедить;

– о том, как избежал штрафа в 500 евро за опоздание на тренировку – правила, которое сам же внедрил;

– о том, как предвидел провал Марио Гётце в "Баварии";

– о том, как кричал на главу судейского корпуса УЕФА Пьерлуиджи Коллину за судейство Николы Риццоли в финале ЛЧ-2013.

Украинскому читателю на заметку

В книге упоминаются два украинских футбольных клуба (ни за что не угадаете, каких!) и национальная сборная Украины.

– "Карпаты" – в контексте противостояния с дортмундской "Боруссией" в Лиге Европы сезона 2011/12. "Группа из ПСЖ, "Севильи" и львовских "Карпат" оказалась слишком сильной, а "Боруссия" была слишком неопытной..." (стр. 203)

– "Шахтёр" – в контексте противостояния с с дортмундской "Боруссией" в Лиге чемпионов сезона 2012/13. "В Дортмунде не было проблем, чтобы отправить "Шахтёр" в нокаут в следующем раунде – "всегда хорошо играть против россиян или украинцев, когда у них ещё зимняя пауза", – говорит Ватцке". (стр. 214)

– сборная Украины – в контексте противостояния с Германией за право попадание на ЧМ-2002. "Команде [Германии] грозила опасность невыхода на ЧМ-2002 после ничьей 1:1 в первом матче плей-офф против Украины". (стр. 243)

Итоги подведём

Рафаэль Хонигштайн постарался на славу и явил миру большой труд, который займёт видное место в истории футбольной публицистики. 95% книги занимают "немецкий период" Клоппа, и это хорошо – в Англии всегда успеют расписать "английский период".

Из недостатков стоит отметить не перевод на русский язык, а плохую работу корректора (одна и та же фамилия встречается с разным написанием, названия клубов периодически неправильно склоняются, в названиях городов – как в случае с Аахеном – пропадает одна из первых букв; периодически перевод слишком уж буквален – "наш стиль" вместо "свой стиль" и так далее) и наплевательское отношение самого издательства к немецким названиям, которые содержат диакритические знаки. В итоге на месте умляутов (букв с точечками) в различных немецких названиях стоят кириллические мягкие знаки. Смотрится всё это как-то несолидно. И всё же на это можно и нужно закрывать глаза. Потому что содержание того стоит.

Справка

Выход книги в Великобритании и Германии: 2017

Выход перевода в Украине: 2018

Издательство в Украине: "Вундертим" (Харьков)

Язык перевода: русский

Автор перевода на русский язык: С.Саенко

Тираж книги в Украине: 1000 экземпляров

Средняя цена: 340 гривень

Количество страниц: 297

Наша оценка: 8,5/10. Must read.

Михаил Дождевой, специально для Футбол 24

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