"Червоні" планують відкрити частину – приблизно половину – верхнього ярусу нової трибуни на Енфілді, інформує офіційний сайт клубу. Уперше це станеться 17 грудня в домашньому матчі чемпіонату з Манчестер Юнайтед. Далі мерсисайдці за такою ж схемою зіграють домашні матчі з Вест Хемом, Арсеналом і Ньюкаслом наприкінці 2023 року.

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Нагадаємо, раніше Ліверпуль затіяв модернізацію домашнього стадіону для збільшення кількості місць на 7 тисяч сидінь – до 61 000 штук. Відкриття нової трибуни було відкладено до 2024 року через зміну підрядника.

Після 12 турів Ліверпуль посідає друге місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від Манчестер Сіті на 1 очко.

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