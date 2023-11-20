Руководство Ливерпуля планирует предложить главному тренеру команды Юргену Клоппу продлить свой контракт, который действует до лета 2026 года. Об этом информирует инсайдер Стив Кей.

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Тем самым боссы "красных" намерены уже в четвёртый раз продлить соглашение с немецким специалистом, который работает в Ливерпуле с октября 2015-го года. С тех пор Клопп продлевал контракт с мерсисайдским клубом в 2016, 2022 и 2023 годах.

Под руководством Клоппа Ливерпуль впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Также команда трижды выходила в финал Лиги чемпионов (1 победа и 2 поражения).

Сообщается, что также "красные" намерены удержать капитана команды Вирджила ван Дейка.

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