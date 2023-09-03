В рамках програми дня в 4-му турі АПЛ 2023/24 провели два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 4-й тур

Ліверпуль – Астон Вілла – 3:0

Голи: Собослай, 3, Кеш, 22 (автогол), Салах, 55

Крістал Пелас – Вулверхемптон – 3:2

Голи: Едуар, 55, 84, Езе, 78 – Хван Хі Чхан, 65, Кунья, 90+6

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Ліверпуль у рідних стінах приймав Астон Віллу. У травні на Енфілді команди розписали результативну нічию, однак цього разу мерсисайдці переїхали бірмінгемців. Рахунок вже на 3-й хвилині відкрив Собослай, який прийняв подачу Александера-Арнольда з кутового й вистрілив з лінії штрафного – 1:0.

Таким чином, Домінік став лишень четвертим угорським футболістом, якому вдалося відзначитись голом у АПЛ (після Золтана Гери, Томаса Пріскіна й Адама Бушаки). Трент, своєю чергою, став третім гравцем у 2023 році, в якого вийшло виконати 10 асистів у Прем'єр-лізі (раніше це зробили Троссар та Салах). Цю планку за календарний рік він також долав у 2019-му та 2021-му.

Астон Вілла швидко оговталась і провела кілька гострих атак у відповідь. Зокрема, хороший момент змарнував Кеш – а вже на 22-й хвилині Метті забив гол! Щоправда, у власні ворота. Салах відгукнувся під закидання від Трента й прострілив на Нуньєса, той пробив у стійку, а м'яч рикошетом від поляка залетів у сітку – 2:0!

На початку другого тайму Кеш міг виправитись, замкнувши подачу в район дальньої стійки ударом головою, однак Аліссон врятував Ліверпуль. А на 55-й хвилині Салах закрив гру – подача Трента, скидка Нуньєса, гол Мо. 3:0! Єгиптянин став першим за два роки футболістом, якому вдалося асистувати або забити в 10 матчах АПЛ поспіль.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Ліверпуля з рахунком 3:0. У паралельному матчі господарі забили стільки ж – Крістал Пелас відвантажив "трьошку" у ворота Вулверхемптона, причому всі голи пройшли з 56-ї по 84 хвилини. Героями стали Одсон Едуар (дубль) та Жан-Філіп Матета (2 асисти). Ще один м'яч в активі Езе.

Вулверхемптон зміг огризнутись влучним ударом Хван Хі Чхана на 65-й хвилині, а у компенсований час Кунья скоротив відставання до мінімуму. Таким чином, "вовки" вперше за чотири тури забили більше одного гола. Для камбеку цього не вистачило – Крістал Пелас святкує перемогу.

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