Почти год ходят слухи о будущем этого игрока. После ЧМ-2022 стало очевидно, что Фиорентине не удастся удержать одного из своих лидеров. Остается только выторговать как можно больше денег.

Ювентус пытается перехватить у Ман Юнайтед звезду ЧМ-2022 – Барселона вывела из игры самого богатого конкурента

В разное время сообщалось об интересе к Амрабату со стороны клубов из Саудовской Аравии, а также Ювентуса и Манчестер Юнайтед. Именно манкунианцев считали фаворитом в борьбе за 27-летнего полузащитника.

Ливерпуль вмешался в процесс и постарается оперативно закрыть трансфер. Главный тренер "красных" Юрген Клопп лично звонил Амрабату, объяснив, почему его роль будет ключевой несмотря на подписание Мак Аллистера, Собослая и Эндо. Софьяну такой подход понравился, сообщает ViolaNews.

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