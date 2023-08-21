Майже рік ширяться чутки щодо майбутнього цього гравця. Після ЧС-2022 стало очевидно, що Фіорентині не вдасться втримати одного зі своїх лідерів. Залишається лишень виторгувати якомога більше грошей.

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В різний час повідомлялося про інтерес до Амрабата з боку клубів із Саудівської Аравії, а також Ювентуса та Манчестер Юнайтед. Саме манкуніанців вважали фаворитом у боротьбі за 27-річного півзахисника.

Втім, Ліверпуль втрутився у процес і постарається оперативно закрити трансфер. Головний тренер "червоних" Юрген Клопп особисто телефонував Амрабату, пояснивши, чому його роль буде ключовою попри підписання Мак Аллістера, Собослая та Ендо. Соф'яну такий підхід сподобався, повідомляє ViolaNews.

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