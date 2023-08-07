Полузащитник Фиорентины Софьян Амрабат в ближайшее время должен перейти в более статусный клуб.

Интерес к одному из лидеров сборной Марокко, ставшей сенсацией на прошлом чемпионате мира, проявляют несколько клубов. Сам Амрабат хотел бы перейти в Ман Юнайтед, чтобы снова работать с Эриком Тен Хагом.

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По информации La Gazzetta dello Sport, Ювентус в последние дни активизировался и хочет перехватить Амрабата. Туринцы планируют использовать хорошие отношения с руководством Фиорентины и паузу в переговорах с МЮ.

"Старая синьора" понимает, что не сможет финансово конкурировать, если манкунианцы все же захотят купить марокканца, поэтому настроена действовать быстро. Следует заметить, что МЮ и Юве уже избавились от самого богатого конкурента. Также переманить Амрабата хотел Аль-Ахли, но вместо него в Саудовскую Аравию отправится Франк Кессье из Барселоны.

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