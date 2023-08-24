Ливерпуль поздравил Украину с Днем Независимости и подготовил красивый перфоманс на Энфилде
Ливерпуль подготовил обращение по случаю Дня Независимости Украины.
"Сегодня отмечается День Независимости Украины, и чтобы продемонстрировать нашу постоянную солидарность с народом Украины, сегодня вечером Энфилд будет подсвечен национальными цветами Украины", – говорится в заметке в твиттере Ливерпуля.
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Также клуб предложил болельщикам задонатить, чтобы поддержать инициативу Ukraine Humanitarian Appeal.
Напомним, что Ливерпуль не единственный английский клуб, который поздравил Украину с Днем Независимости. Ранее это сделали Борнмут, Эвертон, Арсенал, Вест Хэм и другие.
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