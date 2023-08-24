Ліверпуль привітав Україну з Днем Незалежності та підготував красивий перфоманс на Енфілді
Ліверпуль підготував звернення з нагоди Дня Незалежності України.
"Сьогодні відзначається День Незалежності України, і щоб продемонструвати нашу постійну солідарність з народом України, сьогодні ввечері Енфілд буде підсвічений національними кольорами України", – йдеться в дописі у твіттері Ліверпуля.
Англійські клуби масово вітають українців з Днем Незалежності
Також клуб запропонував вболівальникам задонатити, аби підтримати ініціативу Ukraine Humanitarian Appeal.
Нагадаємо, що Ліверпуль не єдиний англійський клуб, який привітав Україну з Днем Незалежності. Раніше це зробили Борнмут, Евертон, Арсенал, Вест Хем та інші.
Секрет Мудрика розкрили англійські ЗМІ, тренер начудив через українця – унікальна якість Забарного, Зінченко змінює все