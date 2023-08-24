"Сьогодні відзначається День Незалежності України, і щоб продемонструвати нашу постійну солідарність з народом України, сьогодні ввечері Енфілд буде підсвічений національними кольорами України", – йдеться в дописі у твіттері Ліверпуля.

Англійські клуби масово вітають українців з Днем Незалежності

Також клуб запропонував вболівальникам задонатити, аби підтримати ініціативу Ukraine Humanitarian Appeal.

Нагадаємо, що Ліверпуль не єдиний англійський клуб, який привітав Україну з Днем Незалежності. Раніше це зробили Борнмут, Евертон, Арсенал, Вест Хем та інші.

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