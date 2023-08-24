Эвертон отметился приятным жестом по случаю Дня Независимости – другие клубы украинцев в АПЛ молчат
Эвертон набирает очки популярности среди украинских фанатов.
Клуб Виталия Миколенко сделал коротенькое, но очень приятное заявление по случаю Дня Независимости Украины.
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"Мы сохраняем солидарность с народом Украины в их День Независимости", – говорится на официальной странице "ирисок" в Twitter. Другие клубы наших легионеров в АПЛ пока молчат. Это Арсенал (Александр Зинченко), Челси (Михаил Мудрик), Борнмут (Илья Забарный) и Брентфорд (Егор Ярмолюк).
К сожалению, Эвертон проиграл первые 2 матча нового розыгрыша АПЛ (Фулхэму и Астон Вилле), расположившись на последней строчке таблицы. Миколенко обе встречи просидел в запасе.
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