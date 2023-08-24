Эвертон не впервые чествует Миколенко и Украину / Reuters

Клуб Виталия Миколенко сделал коротенькое, но очень приятное заявление по случаю Дня Независимости Украины.

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"Мы сохраняем солидарность с народом Украины в их День Независимости", – говорится на официальной странице "ирисок" в Twitter. Другие клубы наших легионеров в АПЛ пока молчат. Это Арсенал (Александр Зинченко), Челси (Михаил Мудрик), Борнмут (Илья Забарный) и Брентфорд (Егор Ярмолюк).

К сожалению, Эвертон проиграл первые 2 матча нового розыгрыша АПЛ (Фулхэму и Астон Вилле), расположившись на последней строчке таблицы. Миколенко обе встречи просидел в запасе.

| We continue to stand in solidarity with the people of Ukraine on their Independence Day #StandForFreedom pic.twitter.com/JKinumKhVB — Everton (@Everton) August 24, 2023

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