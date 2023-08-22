Михаил Мудрик отыграл второй тайм против Вест Хэма, но больше всего запомнился курьезными ляпами. СМИ пытаются найти теневые причины неудачной игры вингера за Челси.

Илья Забарный неплохо провел матч против Ливерпуля, хотя нашлось место ошибке. Динамо такой исполнитель сейчас точно не помешал бы. Зинченко начал сезон с нескольких минут против Кристал Пэлас. Этого хватило, чтобы отметить большое влияние Саши на игру Арсенала. "Футбол 24" тщательно разобрал выступления наших легионеров в новом выпуске на YouTube.

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